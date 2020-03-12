На території Київського СІЗО виявили бойові гранати (фото)



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Гранати і запали до них лежали на внутрішній території СІЗО Фото: Прокуратура Києва

Правоохоронці з’ясовують обставини потрапляння на територію СІЗО боєприпасів

У середу, 11 березня, на внутрішній території Київського слідчого ізолятора були виявлені предмети, зовні схожі на бойові гранати та запали до них.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Адміністрацією СІЗО було негайно вжито заходів задля збереження життя і здоров’я працівників та ув’язнених, які перебували поблизу місця події, та повідомлено про небезпечні знахідки спеціалістів вибухотехнічної служби.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1. ст. 263 Кримінального кодексу України.

На місці події працювали співробітники прокуратури та Головного управління Національної поліції в Києві.

Наразі тривають заходи щодо з’ясування обставин потрапляння на територію СІЗО виявлених предметів та їх знешкодження.

Як повідомлялося, 11 березня оперативним відділом державної установи «Київський слідчий ізолятор» спільно з прокуратурою Києва було викрито молодшого інспектора відділу режиму і охорони, який намагався пронести на територію режимної установи наркотичні речовини.