Охоронця Київського СІЗО викрили на спробі пронести наркотики до установи (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У цигарках містилася наркотична речовина Фото: Прокуратура Києва

У співробітника СІЗО виявили три пачки цигарок з наркотичною речовиною

У середу, 11 березня, оперативним відділом державної установи «Київський слідчий ізолятор» спільно з прокуратурою Києва викрито молодшого інспектора відділу режиму і охорони, який намагався пронести на територію режимної установи заборонені речовини.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, під час огляду особистих речей молодшого сержанта, який заступав на добове чергування, у внутрішній кишені його форменої куртки виявили дві пачки цигарок, в яких знаходилась речовина рослинного походження, ззовні схожа на канабіс.

У подальшому під час огляду автомобіля зазначеного працівника СІЗО правоохоронці виявили ще 3 пачки з цигарками, всередині яких містилася аналогічна речовина у подрібненому стані, 3 цигарки з кристалічною речовиною білого кольору, 1 цигарка з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Про вказаний факт повідомлено Державне бюро розслідувань.

На місці події тривають слідчі та процесуальні дії.д