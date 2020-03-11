  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Охоронця Київського СІЗО викрили на спробі пронести наркотики до установи (фото)

    • Розсилка
    У цигарках містилася наркотична речовина - Охоронця Київського СІЗО викрили на спробі пронести наркотики до установи (фото)
    У цигарках містилася наркотична речовина
    Фото: Прокуратура Києва

    У співробітника СІЗО виявили три пачки цигарок з наркотичною речовиною

    У середу, 11 березня, оперативним відділом державної установи «Київський слідчий ізолятор» спільно з прокуратурою Києва викрито молодшого інспектора відділу режиму і охорони, який намагався пронести на територію режимної установи заборонені речовини.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Так, під час огляду особистих речей молодшого сержанта, який заступав на добове чергування, у внутрішній кишені його форменої куртки виявили дві пачки цигарок, в яких знаходилась речовина рослинного походження, ззовні схожа на канабіс.

    У подальшому під час огляду автомобіля зазначеного працівника СІЗО правоохоронці виявили ще 3 пачки з цигарками, всередині яких містилася аналогічна речовина у подрібненому стані, 3 цигарки з кристалічною речовиною білого кольору, 1 цигарка з порошкоподібною речовиною білого кольору.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Охоронця Київського СІЗО викрили на спробі пронести наркотики до установи (фото)
    Охоронця Київського СІЗО викрили на спробі пронести наркотики до установи (фото)
    Охоронця Київського СІЗО викрили на спробі пронести наркотики до установи (фото)
    Охоронця Київського СІЗО викрили на спробі пронести наркотики до установи (фото)

    Про вказаний факт повідомлено Державне бюро розслідувань.

    На місці події тривають слідчі та процесуальні дії.д

    прокуратура Київ кримінал СІЗО наркотики Державне бюро розслідувань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ