У студентському гуртожитку в Києві сталася пожежа



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Ліквідація пожежі у гуртожитку Фото: ДСНС

Під час ліквідації займання було виведено на безпечну відстань 82 студенти

У понеділок, 17 серпня, пізно ввечері сталася пожежа на території 5-поверхового гуртожитку на вул. Нижинській, 14 у Солом’янському районі Києва. Це студентський гуртожиток Національного авіаційного університету.

Інформація про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 22:01.

На місце прибули рятувальники 18-ї та 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, займання сталося в електрощитовій, що знаходилась в підвальному приміщенні гуртожитку, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Вже о 22:40 пожежу було повністю ліквідовано.

В ході ліквідації займання було виведено на безпечну відстань 82 студенти, що проживали в гуртожитку.

Внаслідок займання пошкоджено електрощитову, господарські речі, закопчено стіни та стелю підвалу.

На місці події було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, 16 серпня сталася пожежа у багатоповерхівці на вул. Сулеймана Стальського, 28-А у Дніпровському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло людини.