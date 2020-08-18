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    З'явилося відео моменту підпалу автівки «Схем»

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    Минулого тижня&nbsp;під Києвом&nbsp;невідомі спалили автомобіль програми &laquo;Схеми&raquo; - З'явилося відео моменту підпалу автівки «Схем»
    Минулого тижня під Києвом невідомі спалили автомобіль програми «Схеми»

    «Схеми» зібрали відео з довколишніх камер спостереження та від свідків інциденту

    У мережі з'явилося відео підпалу автомобіля проєкту «Схеми», яке належить водієві та члену знімальної групи Борису Мазуру.

    Відео підпалу оприлюднене на каналі «Схем» у YouTube.

    Зазначається, що «Схеми» зібрали відео з довколишніх камер спостереження та від свідків інциденту і показали зафіксований момент підпалу. 

    Як відомо, поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі автомобіля знімальної групи програми «Схеми». Подія кваліфікована як умисне знищення.

    Нагадаємо, минулого тижня під Києвом невідомі спалили автомобіль програми «Схеми». За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки – «Королі доріг», - про перших осіб держави, які порушують ПДР. 

    В Офісі президента вже відреагували на цю подію. Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вважає, що «за роки діяльності у програми зʼявилися вороги, щодо яких були зняті розслідування».

    Нагадаємо, «Схеми» розповідали, що президентський кортеж президента Зеленського регулярно порушує правила дорожнього руху, коли їде додому або в приватних справах.

    пожежа ЗМІ автомобіль журналіст
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