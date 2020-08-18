Вночі на Печерську горів МАФ



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На місці пожежі працювали 13 рятувальників Фото: ДСНС

Вогнем пошкоджено стіни кіоску, електропроводка та електрообладнання

У ніч на вівторок, 18 серпня, сталася пожежа у металевому кіоску з продажу продуктів харчування на вул. Бойчука, 2/34 у Печерському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 02:05.

На місце події прибули бійці 27 державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що загоряння виникло в окремо розташованому МАФі, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 02:22 рятувальники локалізували займання та о 02:31 - ліквідували.

Внаслідок пожежі пошкоджено електрообладнання, електропроводка, внутрішня обшивка та закопчені стіни та стеля кіоску.

На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, 17 серпня пізно ввечері сталася пожежа на території 5-поверхового студентського гуртожитку Національного авіаційного університету.