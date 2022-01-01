На торговому центрі в Києві запустили найбільше в Європі 3D-шоу (відео)

На екрані торгового центру Gulliver запустили найбільшу в Європі медіа-голограму

На голограмі зображений тигр, який «вистрибує» з екрана і запускає у глядачів новорічні іграшки

На екрані столичного торгового центру Gulliver, що біля станції метро «Палац Спорту» в Києві, запустили найбільшу в Європі новорічну медіа-голограму. Про це повідомила пресслужба торгового центру в Facebook.

Зазначається, що ця медіа-голограма є найбільшою в Європі.

На голограмі зображений тигр, який «вистрибує» з екрана і запускає у глядачів новорічні іграшки.

Шоу буде транслюватися щодня о 19:08, 19:32, 20:08, 20:32, 21:08, 21:32. Зазначається, що розклад виходу шоу може варіюватися у межах 5 хвилин.

Раніше американський телеканал Fox News опублікував список найкращих фільмів усіх часів для перегляду у період новорічних свят. Насамперед глядачам порадили подивитися анімаційний фільм «Різдвяна історія» (2009) Роберта Земекіса, який розповідає про банкіра та скнару Ебенезера Скруджа.

Також повідомлялося, що американський стрімінговий сервіс Netflix випустить під Новий рік американську версію фільму «Іронія долі, або З легкою парою!», де Іполита зіграв актор китайського походження. Голлівудський проект отримав назву «Про долю» (About Fate).