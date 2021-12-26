Американський телеканал назвав найкращі новорічні фільми усіх часів

Насамперед глядачам порадили подивитися анімаційний фільм

Американський телеканал Fox News опублікував список найкращих фільмів усіх часів для перегляду у період новорічних свят. Насамперед глядачам порадили подивитися анімаційний фільм «Різдвяна історія» (2009) Роберта Земекіса, який розповідає про банкіра та скнару Ебенезера Скруджа.

Також телеканал рекомендує фільм «Різдво Чарлі Брауна» (1965 рік), що розповідає про героя, який намагається дізнатися справжнє значення Різдва, та кінокартину «Санта-Клаус» (1994) з Тімом Аленном у головній ролі. Крім цього, до списку увійшли «Реальна любов» (2003) з Х'ю Грантом та Кірою Найтлі, «Грінч – викрадач Різдва» (2000), «Різдвяні канікули» (1989), «Ельф» (2003), «Міцний горішок» (1988) та «Один вдома» (1990).

Раніше повідомлялося, що американський стрімінговий сервіс Netflix випустить під Новий рік американську версію фільму «Іронія долі, або З легкою парою!», де Іполита зіграв актор китайського походження. Голлівудський проект отримав назву «Про долю» (About Fate).

Роль Лукашина виконав відомий за серіалом «Фарго» Томас Манн. На відміну від героя Андрія Мягкова, в американській версії Лукашину 30, а не 40 років. За даними видання, глядачі матимуть змогу побачити фільм 31 грудня. Як пише Glamour з посиланням на режисера, картина вийде 2022 року.

Роль Галі виконала Брітт Робертсон.

Фільм зняв режисер російських комедій із Володимиром Зеленським Марюс Вайсберг («Любов у великому місті»).