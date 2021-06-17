На трасі під Києвом у водія фури за кермом стався інсульт (фото)

Медики терміново шпиталізували водія до лікарні

16 червня на Київщині патрульні завдяки небайдужому громадянину врятували життя водієві вантажівки, у якого за кермом стався інсульт. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Так, близько 23 години на 19 км автодороги Київ-Чоп до екіпажу патрульних села Чайки звернувся небайдужий водій. Чоловік повідомив, що на трасі помітив вантажівку з причепом, що дуже хаотично рухалась смугами проїзної частини.

Інспектори рушили на місце пригоди та виявили схожу за описом вантажівку припаркованою в крайній лівій смузі руху. Підійшовши до кабіни водія, патрульні помітили керманича у напівлежачому стані. Пояснити 60-річний чоловік нічого не міг. Патрульні, придивившись ближче, виявили, що ліва частина тіла водія паралізована.

Оскільки ці ознаки свідчать, що, ймовірно, у водія трапився інсульт, то охоронці порядку миттєво викликали медиків. По приїзду бригади швидкої медичної допомоги чоловіка шпиталізували.

Задля забезпечення безпеки дорожнього руху патрульні зупинили водія, яким має право керувати вантажівкою з причепом, та попросили про допомогу. Громадянин не відмовив та прибрав вантажівку із проїжджої частини.

До слова, 16 червня ввечері у Броварах на кільцевій дорозі сталося загорання вантажного автомобіля.