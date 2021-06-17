  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На трасі під Києвом у водія фури за кермом стався інсульт (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вантажівка стояла у крайній лівій смузі траси - На трасі під Києвом у водія фури за кермом стався інсульт (фото)
    Вантажівка стояла у крайній лівій смузі траси
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Медики терміново шпиталізували водія до лікарні

    16 червня на Київщині патрульні завдяки небайдужому громадянину врятували життя водієві вантажівки, у якого за кермом стався інсульт. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Так, близько 23 години на 19 км автодороги Київ-Чоп до екіпажу патрульних села Чайки звернувся небайдужий водій. Чоловік повідомив, що на трасі помітив вантажівку з причепом, що дуже хаотично рухалась смугами проїзної частини.

    Інспектори рушили на місце пригоди та виявили схожу за описом вантажівку припаркованою в крайній лівій смузі руху. Підійшовши до кабіни водія, патрульні помітили керманича у напівлежачому стані. Пояснити 60-річний чоловік нічого не міг. Патрульні, придивившись ближче, виявили, що ліва частина тіла водія паралізована.

    Оскільки ці ознаки свідчать, що, ймовірно, у водія трапився інсульт, то охоронці порядку миттєво викликали медиків. По приїзду бригади швидкої медичної допомоги чоловіка шпиталізували.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На трасі під Києвом у водія фури за кермом стався інсульт (фото)
    На трасі під Києвом у водія фури за кермом стався інсульт (фото)
    На трасі під Києвом у водія фури за кермом стався інсульт (фото)
    На трасі під Києвом у водія фури за кермом стався інсульт (фото)

    Задля забезпечення безпеки дорожнього руху патрульні зупинили водія, яким має право керувати вантажівкою з причепом, та попросили про допомогу. Громадянин не відмовив та прибрав вантажівку із проїжджої частини.

    До слова, 16 червня ввечері у Броварах на кільцевій дорозі сталося загорання вантажного автомобіля.

    Теги: Національна поліція України вантажівки водій Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На трасі під Києвом у водія фури за кермом стався інсульт (фото)