Смертельна ДТП на трасі Київ-Ковель: зіткнулися фура та легковик (фото, відео)

Водій легковика від отриманих травм загинув на місці ДТП

У вівторок, 15 червня, на 49 км автодороги М-07Київ-Ковель, в Бучанському районі, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Mercedes та легковика Volkswagen. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм загинув на місці ДТП.

На місці працюють слідчі, рятувальники та поліцейські.

На зазначеній ділянці рух тимчасово обмежено. Поліцейські займаються регулюванням руху.

Патрульні просять водіїв врахувати цю інформацію, бути особливо обережними, за можливості утриматися від поїздки за вищевказаним маршрутом.

Як повідомлялося, 14 червня на вулиці Івашкевича в Оболонському районі Києва сталася ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки. В результаті автопригоди було заблоковано рух тролейбусів.