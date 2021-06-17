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    На трасі під Києвом горіла вантажівка з вугіллям (фото)

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    Пожежа сталась на кільцевій дорозі - На трасі під Києвом горіла вантажівка з вугіллям (фото)
    Пожежа сталась на кільцевій дорозі
    Фото: ДСНС

    Рятувальники ліквідували загорання вантажівки

    16 червня ввечері у Броварах на кільцевій дорозі сталося загорання вантажного автомобіля. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 20:49. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце виклику було направлено рятувальників 56 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари та СПК Княжичі для підвозу води.

    По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить вантажний автомобіль MAN, завантажений дерев’яним вугіллям.

    Пожежу локалізовано о 21:10 та повністю ліквідовано о 21:37.

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    На трасі під Києвом горіла вантажівка з вугіллям (фото)
    На трасі під Києвом горіла вантажівка з вугіллям (фото)
    На трасі під Києвом горіла вантажівка з вугіллям (фото)

    Внаслідок загорання вогнем знищено 150 кг вугілля.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 16 червня на вулиці Бориспільській у Києві на території тренінгового центру поліції Києва під час проведення навчальних стрільб сталась пожежа.

    Теги: пожежа ДСНС вантажівки Київщина рятувальники
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    На трасі під Києвом горіла вантажівка з вугіллям (фото)