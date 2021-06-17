На трасі під Києвом горіла вантажівка з вугіллям (фото)

Рятувальники ліквідували загорання вантажівки

16 червня ввечері у Броварах на кільцевій дорозі сталося загорання вантажного автомобіля. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 20:49. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце виклику було направлено рятувальників 56 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари та СПК Княжичі для підвозу води.

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить вантажний автомобіль MAN, завантажений дерев’яним вугіллям.

Пожежу локалізовано о 21:10 та повністю ліквідовано о 21:37.

Внаслідок загорання вогнем знищено 150 кг вугілля.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 16 червня на вулиці Бориспільській у Києві на території тренінгового центру поліції Києва під час проведення навчальних стрільб сталась пожежа.