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    У Києві фура знесла електроопору: відео моменту ДТП

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    Кабіна вантажівки отримал серйозні пошкодження - У Києві фура знесла електроопору: відео моменту ДТП
    Кабіна вантажівки отримал серйозні пошкодження
    Фото: Патрульна поліція Києва

    На місці ДТП працювали поліція, рятувальники, комунальні служби

    У ніч на 16 червня поблизу Одеської площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля Volvo. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Як з'ясували патрульні, водій здійснював маневр та в'їхав у електроопору.

    Із пошкодженого бензобака на проїжджу частину вилилося паливо. Для усунення наслідків автопригоди на місці працювали патрульні, рятувальні, комунальні та інші служби.

    На водія Volvo патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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    У Києві фура знесла електроопору: відео моменту ДТП
    У Києві фура знесла електроопору: відео моменту ДТП

    Як повідомлялося, 14 червня на вулиці Івашкевича в Оболонському районі Києва сталася ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки. В результаті автопригоди було заблоковано рух тролейбусів.

    15 червня у Святошинському районі Києва перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху по тротуару і у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Внаслідок падіння велосипедист, 1993 року народження, потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ вантажівки водій рятувальники
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    У Києві фура знесла електроопору: відео моменту ДТП