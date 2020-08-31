На Троєщині п’яний молодик напав на лікарів швидкої допомоги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бригада швидкої допомоги приїхала на виклик, пов’язаний із травмою голови після бійки

Чоловік кидав у медиків недопалками та кидався під машину

У неділю, 30 серпня, на столичній Троєщині п’яний чоловік напав на бригаду швидкої допомоги. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

Напад стався під час виклику, пов’язаного з травмою голови після бійки, про що сказав сам травмований, телефонуючи на лінію 103.

Потерпілих виявилося двоє і обидва у стані алкогольного сп’яніння. Один з них почав нецензурно лаятися, кидати в медиків недопалками, бити руками та ногами по машині, спробував інсценувати на себе наїзд машини швидкої допомоги, кидаючись під колеса.

Бригада швидкої допомоги викликала наряд поліції, і тепер правоохоронці займаються хуліганами.

До того ж, як з’ясувалося, молодики скоїли ще інше правопорушення до приїзду швидкої.

Як повідомлялося, 22 серпня в Києві на Русанівці, на вулиці Флоренції, 7 п’яний водій сміттєвоза збив маму з маленьким сином. За даними свідків, автомобіль тягнув тіло жінки близько восьми метрів.

На Одещині п’яний співмешканець жінки знущався над її 10-річною дитиною.