На Троєщині п’яний молодик напав на лікарів швидкої допомоги
Чоловік кидав у медиків недопалками та кидався під машину
У неділю, 30 серпня, на столичній Троєщині п’яний чоловік напав на бригаду швидкої допомоги. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.
Напад стався під час виклику, пов’язаного з травмою голови після бійки, про що сказав сам травмований, телефонуючи на лінію 103.
Потерпілих виявилося двоє і обидва у стані алкогольного сп’яніння. Один з них почав нецензурно лаятися, кидати в медиків недопалками, бити руками та ногами по машині, спробував інсценувати на себе наїзд машини швидкої допомоги, кидаючись під колеса.
Бригада швидкої допомоги викликала наряд поліції, і тепер правоохоронці займаються хуліганами.
До того ж, як з’ясувалося, молодики скоїли ще інше правопорушення до приїзду швидкої.
Як повідомлялося, 22 серпня в Києві на Русанівці, на вулиці Флоренції, 7 п’яний водій сміттєвоза збив маму з маленьким сином. За даними свідків, автомобіль тягнув тіло жінки близько восьми метрів.
На Одещині п’яний співмешканець жінки знущався над її 10-річною дитиною.