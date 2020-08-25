У Києві розшукуваний злочинець затягнув жінку у покинуту будівлі, побив і пограбував (фото)



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Злочин стався у покинутій будівлі на території психлікарні Фото: Нацполіція

Столичні поліцейські затримали чоловіка за розбійний напад на жінку

Під час обходу території спеціалізованого медичного закладу на вулиці Кирилівській у покинутій будівлі охоронець виявив чоловіка, який бив жінку. Він повідомив про це поліцію. На виклик негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та лікарі.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, правоохоронці встановили, що жінка поверталась додому вздовж лісопаркової зони та на неї ззаду накинувся незнайомець, штовхнув її на землю та почав бити ногами. Потім чоловік затягнув її до покинутої будівлі, де продовжив бити підручними предметами, а після забрав гроші й мобільний телефон.

Потерпілу з різними тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу, а 50-річного місцевого мешканця поліцейські затримали на місці.

Як з’ясувалося, чоловік перебуває в розшуку за вчинення раніше скоєного грабежу на території столиці.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до семи років позбавлення волі.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Досудове розслідування триває.