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    На ВДНГ неспокійно: СБУ затримує «терористів»

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    СБУ перевіряє захищеність столиці від загроз терактів - На ВДНГ неспокійно: СБУ затримує «терористів»

    СБУ перевіряє захищеність столиці від загроз терактів

    фото з відкритих джерел

    СБУ проводить у Києві антитерористичні навчання

    У четвер, 11 листопада, Служба безпеки України проводить у столиці міжвідомче тактико-спеціальне навчання. Про це повідомляє Головне управління СБУ в Києві та Київській області.

    Тренування відбувається у Голосіївському районі на базі Національного комплексу «Експоцентр України» в умовах, максимально наближених до реальних. Планується перевірити ступінь захисту об’єкту з масовим перебуванням людей у разі виникнення терористичних загроз.

    У навчаннях також беруть участь окремі сили та засоби Управління державної охорони України, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та представників державної влади.

    Особливістю цього навчання є те, що силовики, у тому числі, вправляються в управлінні силами та засобами, які залучаються до антитерористичної операції у випадку вчинення терористичного акту, пов’язаного з міжнародними інтересами України та з її відносинами з іноземними державами.

    Під час проведення навчань можливе тимчасове локальне обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

    У зв'язку з цим СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.

    СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, із розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей і належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

    Нагадаємо, у вересні Служба безпеки України провела антитерористичні навчання, за легендою яких готувалася диверсія на Рівненській АЕС.

    Теги: СБУ Київ тероризм військові навчання
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    На ВДНГ неспокійно: СБУ затримує «терористів»