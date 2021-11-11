На ВДНГ неспокійно: СБУ затримує «терористів»

СБУ проводить у Києві антитерористичні навчання

У четвер, 11 листопада, Служба безпеки України проводить у столиці міжвідомче тактико-спеціальне навчання. Про це повідомляє Головне управління СБУ в Києві та Київській області.

Тренування відбувається у Голосіївському районі на базі Національного комплексу «Експоцентр України» в умовах, максимально наближених до реальних. Планується перевірити ступінь захисту об’єкту з масовим перебуванням людей у разі виникнення терористичних загроз.

У навчаннях також беруть участь окремі сили та засоби Управління державної охорони України, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та представників державної влади.

Особливістю цього навчання є те, що силовики, у тому числі, вправляються в управлінні силами та засобами, які залучаються до антитерористичної операції у випадку вчинення терористичного акту, пов’язаного з міжнародними інтересами України та з її відносинами з іноземними державами.

Під час проведення навчань можливе тимчасове локальне обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

У зв'язку з цим СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.

СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, із розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей і належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

Нагадаємо, у вересні Служба безпеки України провела антитерористичні навчання, за легендою яких готувалася диверсія на Рівненській АЕС.