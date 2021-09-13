Служба безпеки провела антитерористичні навчання на кордоні з Білоруссю

Навчання пройшло в умовах, максимально наближених до реальних

Навчання пройшло в умовах, максимально наближених до реальних

За легендою тренувань, група умовних диверсантів планувала здійснити «підриви» на Рівненській атомній електростанції

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання поблизу кордону з Республікою Білорусь, повідомляє пресцентр управління СБУ у Волинській області.

«За легендою тренувань, група умовних диверсантів планувала здійснити «підриви» на Рівненській атомній електростанції. Але їм не вдалося проникнути на територію АЕС, тож змушені були рятуватися втечею. Зловмисники намагалися дістатися території Волинської області та незаконно перетнути державний кордон, розділившись на дві групи. Спецпризначенці СБУ викрили та затримали першу групу «диверсантів» поблизу пункту пропуску «Прикладники». Другу знешкодили біля покинутої у лісі оборонної споруди», – йдеться в повідомленні у Facebook.

Зазначається, що учасники тренувань успішно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійним і терористичним загрозам.

Навчання відбулися в умовах, максимально наближених до реальних.

Тим часом Білорусь планує розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси.

Нагадаємо, на тлі путінських військових навчань Україна посилила охорону кордону з Білоруссю.

Як повідомлялося, Росія та Білорусь розпочали спільні стратегічні навчання «Захід-2021». Керівництво Збройних сил України заявляло, що ці навчання потенційно становлять загрозу для країни.

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що широкомасштабну агресію Росія може розпочати під час навчань «Захід-2021».

Також Росія перекинула у Білорусь винищувачі (фото).

Раніше у НАТО заявили, що Росія приховує масштаби військових навчань «Захід-2021».

Додамо, що Польща готується до провокацій на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, що наприкінці вересня у навчаннях «Об'єднані зусилля – 2021» візьмуть участь 12,5 тисяч військових, а також кораблі, бронетехніка та літаки країн НАТО.