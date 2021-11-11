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    Контррозвідка СБУ викрила масштабну корупцію на оборонному підприємстві Вінниччині (фото)

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    В ході проведення слідчих дій, правоохоронці виявили у організаторів оборудки матеріали із доказами незаконної діяльності - Контррозвідка СБУ викрила масштабну корупцію на оборонному підприємстві Вінниччині (фото)
    В ході проведення слідчих дій, правоохоронці виявили у організаторів оборудки матеріали із доказами незаконної діяльності
    фото преслужба СБУ у Вінницькій області

    Керівництво установи допустило розтрату бюджетних коштів під виглядом реконструкції виробничої бази стратегічного об’єкту

    У Вінницькій області на одному з державних підприємств концерну «Укроборонпром» контррозвідники СБУ викрили масштабну корупцію. Про це повідомляє пресслужба СБУ у вінницькій області.

    Керівництво установи допустило розтрату бюджетних коштів під виглядом реконструкції виробничої бази стратегічного об’єкту.

    Встановили, що у 2018 році посадовці держпідприємства залучили комерційну структуру до проведення будівельно-монтажних робіт на об’єкті.

    «Підрядники мали здійснити реконструкцію виробничого корпусу, у тому числі його електромереж. Відповідно до укладеної угоди, бюджетні кошти перерахували в повному обсязі, проте роботи не виконали», – інформує управління СБУ.

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    Контррозвідка СБУ викрила масштабну корупцію на оборонному підприємстві Вінниччині (фото)
    Контррозвідка СБУ викрила масштабну корупцію на оборонному підприємстві Вінниччині (фото)
    Контррозвідка СБУ викрила масштабну корупцію на оборонному підприємстві Вінниччині (фото)
    Контррозвідка СБУ викрила масштабну корупцію на оборонному підприємстві Вінниччині (фото)

    В ході проведення слідчих дій, правоохоронці виявили у організаторів оборудки матеріали із доказами незаконної діяльності.

    Наразі, вже колишньому керівнику державного підприємства повідомили про підозру у вчинені злочину, а обвинувальний акт за вказаним фактом скерували до суду.

    У межах відкритого кримінального провадження, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

    Нагадаємо, СБУ викрила посадовців Одещини на махінаціях із нерухомістю Мінінфраструктури.

    Також Голова СБУ Іван Баканов розповів, скільки коштів отримав держбюджет від боротьби з контрабандою.

    Теги: СБУ розслідування Вінниччина Укроборонпром
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    Контррозвідка СБУ викрила масштабну корупцію на оборонному підприємстві Вінниччині (фото)