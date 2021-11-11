Контррозвідка СБУ викрила масштабну корупцію на оборонному підприємстві Вінниччині (фото)
Керівництво установи допустило розтрату бюджетних коштів під виглядом реконструкції виробничої бази стратегічного об’єкту
У Вінницькій області на одному з державних підприємств концерну «Укроборонпром» контррозвідники СБУ викрили масштабну корупцію. Про це повідомляє пресслужба СБУ у вінницькій області.
Керівництво установи допустило розтрату бюджетних коштів під виглядом реконструкції виробничої бази стратегічного об’єкту.
Встановили, що у 2018 році посадовці держпідприємства залучили комерційну структуру до проведення будівельно-монтажних робіт на об’єкті.
«Підрядники мали здійснити реконструкцію виробничого корпусу, у тому числі його електромереж. Відповідно до укладеної угоди, бюджетні кошти перерахували в повному обсязі, проте роботи не виконали», – інформує управління СБУ.
В ході проведення слідчих дій, правоохоронці виявили у організаторів оборудки матеріали із доказами незаконної діяльності.
Наразі, вже колишньому керівнику державного підприємства повідомили про підозру у вчинені злочину, а обвинувальний акт за вказаним фактом скерували до суду.
У межах відкритого кримінального провадження, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.
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