Боротьба СБУ з контрабандою. Баканов розповів, скільки коштів отримав держбюджет

Завдяки боротьбі СБУ з контрабандою було донараховано майже 2 млрд митних платежів і сплачено 981 млн грн до держбюджету

Голова СБУ звернув увагу на запроваджені навесні санкції РНБО до топконтрабандистів

Бюджет країни отримав майже 2 млрд митних платежів і 981 млн грн завдяки вправній боротьбі Служби безпеки України з контрабандою. Про це повідомив Голова СБУ Іван Баканов на брифінгу після засідання Ради з питань національної безпеки та оборони.

Окрему увагу голова СБУ звернув на запроваджені навесні санкції РНБО до топконтрабандистів: їхні активи було заблоковано, а діяльність багатьох суб’єктів підприємницької діяльності припинена. Під обмеження загалом потрапили 22 фізичних і 146 юридичних осіб.

«Це цілком виправдані кроки. Адже раніше було зафіксовано підозрілих фінансових операцій, пов'язаних із відмиванням доходів, на 938 млн грн. Цим суб’єктам заблоковано активи та зупинено їхню фінансово-господарську діяльність. На топконтрабандистів також відкрито кримінальне провадження», – зазначив голова СБУ.

До того ж було зупинено фінансові операції у 23 банках, обмежено право вчиняти нотаріальні дії щодо 104 об'єктів нерухомості, припинено видачу дозволів і ліцензій на ввезення та вивезення валютних цінностей.

Згідно з указом президента реалізація санкційної політики покладена на уряд. Додатково влітку цього року була створена міжвідомча робоча група, що здійснює якісне відпрацювання цих питань на практиці.

Окремо Іван Баканов зазначив низку кроків, які необхідно здійснити на рівні держави для ще більш ефективної боротьби з контрабандою. Це, зокрема, введення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів у великих розмірах, запровадження «Електронної акцизної марки» тощо.

Нагадаємо, через розслідування Pandora Papers, НАЗК перевіряє декларації Зеленського і Баканова.

Як відомо, 2 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО запровадило економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів.

Згодом з’явився список топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО. Окрім цих людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними. Окремо під санкції попали 11 російських компаній включно із Росспвіробітництво.