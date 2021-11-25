На в’їздах у Київ з’являться габаритні ворота (фото)

Перші габаритні ворота вже встановлено за адресою вул. Бориспільська–Бориспільське шосе

Київ обмежує в’їзд великогабаритних вантажівок

Численні випадки в’їзду в Київ вантажних автомобілів, габарити яких перевищують нормативні показники, обумовлюють необхідність обмеження в’їзду великогабаритних транспортних засобів у столицю.

З метою недопущення руйнування об’єктів дорожньої інфраструктури (мостів, шляхопроводів, естакад тощо) Департаментом транспортної інфраструктури спільно з комунальними підприємствами дорожньо-транспортного комплексу міста вживаються заходи щодо влаштування габаритних воріт на в’їздах у столицю. Про це повідомляє пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

За результатами проведених обстежень з представниками патрульної поліції та Служби автомобільних доріг у Київській області визначено перелік адрес для першочергового влаштування габаритних воріт.

Комунальним підприємством «Центр організації дорожнього руху» вже встановлено габаритні ворота за адресою вул. Бориспільська–Бориспільське шосе.

Вказана конструкція передбачає підвісну балку для попередження водіїв про перевищення допустимих норм висоти транспортного засобу, встановлено відповідні дорожні знаки.

Також влаштовано фундаменти і розпочато виготовлення металевих конструкцій габаритних воріт для подальшого встановлення за адресами:

вул. Міська–вул. Курортна;

вул. Милославська–вул. Радосинська.

Комунальною корпорацією «Київавтодор» проводяться інженерно-вишукувальні роботи для визначення місця влаштування фундаменту на перехресті вул. Промислова – автошлях Т-1016. Замовлено конструктивні елементи габаритних воріт.