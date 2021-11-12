У Києві вантажівка переїхала жінку (фото, відео)

Жінка загинула на місці ДТП

У п’ятницю, 12 листопада, на вулиці Будівельників у Дніпровському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: вантажівка переїхала жінку. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Попередньо відомо, що жінка перебігала дорогу на червоний сигнал світлофора.

Водій вантажівки пояснив, що не встиг зреагувати, бо жінка потрапила у «сліпу зону».

Медики, які приїхали на місце ДТП, лише констатували смерть жінки. На вигляд загиблій близько 45-50 років. Її особа встановлюється.

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють обставини ДТП.