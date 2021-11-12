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    У Києві вантажівка переїхала жінку (фото, відео)

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    Жінка потрапила під вантажівку - У Києві вантажівка переїхала жінку (фото, відео)
    Жінка потрапила під вантажівку
    фото: Магнолія-ТВ

    Жінка загинула на місці ДТП

    У п’ятницю, 12 листопада, на вулиці Будівельників у Дніпровському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: вантажівка переїхала жінку. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Попередньо відомо, що жінка перебігала дорогу на червоний сигнал світлофора.

    Водій вантажівки пояснив, що не встиг зреагувати, бо жінка потрапила у «сліпу зону».

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    У Києві вантажівка переїхала жінку (фото, відео)
    У Києві вантажівка переїхала жінку (фото, відео)
    У Києві вантажівка переїхала жінку (фото, відео)

    Медики, які приїхали на місце ДТП, лише констатували смерть жінки. На вигляд загиблій близько 45-50 років. Її особа встановлюється.

    На місці працюють правоохоронці, які встановлюють обставини ДТП.

    Теги: ДТП Київ вантажівки смерть жінка
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    У Києві вантажівка переїхала жінку (фото, відео)