У Києві вантажівка переїхала жінку (фото, відео)
Жінка загинула на місці ДТП
У п’ятницю, 12 листопада, на вулиці Будівельників у Дніпровському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: вантажівка переїхала жінку. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».
Попередньо відомо, що жінка перебігала дорогу на червоний сигнал світлофора.
Водій вантажівки пояснив, що не встиг зреагувати, бо жінка потрапила у «сліпу зону».
Медики, які приїхали на місце ДТП, лише констатували смерть жінки. На вигляд загиблій близько 45-50 років. Її особа встановлюється.
На місці працюють правоохоронці, які встановлюють обставини ДТП.