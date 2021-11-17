Рада ухвалила важливий для євроінтеграції закон про вантажні перевезення

Парламент ухвалив закон щодо мультимодальних перевезень на виконання Директиви Ради ЄС

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт про мультимодальні перевезення (№4258) – транспортування вантажів за одним договором, але виконане щонайменше двома видами транспорту. За проголосували 298 нардепів на пленарному засіданні 17 листопада.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що він пропонує ввести в Україні поняття мультимодального та комбінованого перевезення вантажів, мультимодального терміналу, документа мультимодального перевезення, оператора та замовника мультимодального перевезення, визначення договору мультимодального перевезення, його суттєвих умов, прав та обов'язків його сторін, основних принципів державного регулювання та державної допомоги щодо такого виду перевезень.

«Проєктом закону пропонується закріпити право учасників мультимодальних перевезень здійснювати перевезення вантажу на підставі укладання єдиного договору (договір мультимодального перевезення) щодо всіх етапів перевезення незалежно від зміни видів транспорту та здійснювати перевезення вантажу за одним перевізним документом (документ мультимодального перевезення), за яким сторони досягли згоди», – йдеться у пояснювальній записці.

Також передбачається, що під час надання послуги з мультимодального перевезення вантажів відповідальність оператора мультимодального перевезення за вантаж перед замовником послуги охоплює період з моменту прийняття вантажу для мультимодального перевезення і до моменту видачі вантажу.

Для отримання відшкодування за втрачений (ушкоджений) вантаж замовнику послуги не потрібно встановлювати, на якому етапі перевезення сталося пошкодження чи втрата вантажу або хто з перевізників не виконав зобов'язання щодо своєчасної доставки.

Документом також передбачено встановлення граничного розміру відповідальності оператора мультимодального перевезення у спеціальних правах запозичення відповідно до чинної міжнародної практики.

Цей документ імплементує положення директиви Ради ЄС від 7 грудня 1992 року щодо встановлення загальних правил для окремих видів комбінованих перевезень вантажів між державами-членами, а також спрямований на приєднання України до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень Traceca – міжнародної транспортної програми за участю Євросоюзу та 14 держав-членів Східноєвропейського, Кавказького та Центрального регіонів.

До слова, українська пошта запрацює по-європейськи. Рада ухвалила закон у першому читанні.