На вокзалі в Києві молодики, погрожуючи ножем, пограбували чоловіка



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Напад було скоєно на платформі залізничного вокзалу Фото: Нацполіція

Київські оперативники затримали розбійників

На платформі залізничного вокзалу у Києві зловмисники пригрозили сумчанину ножем та відібрали у нього цінні речі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Інформація про розбійний напад надійшла на спецлінію 102 столичної поліції. За вказаною адресою оперативний черговий негайно направив наряди поліції.

«Нам потерпілий розповів про те, що на платформі залізничного вокзалу до нього підійшли двоє невідомих і, погрожуючи ножем, відібрали мобільний телефон, навушники та гроші. Також він детально описав нападників, яких ми протягом години затримали. У одного з них при поверхневому огляді ми виявили чужі речі, а в іншого – ніж», - розповів заступник начальника відділу поліції на станціях залізничного транспорту поліції Києва Руслан Мангуш.

Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились жителі Київської та Черкаської областей, 1990 і 1986 років народження, раніше судимі за крадіжки.

За даним фактом слідчий відділу поліції на станціях залізничного транспорту розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурантам оголошено про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.