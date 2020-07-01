У столиці парочка злодіїв викрала дитячий візок і здала в комісійний магазин (фото)



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Зловмисники привезли дитячий візок до комісійного магазину Фото: Патрульна поліція Києва

Грабіжники викрали дитячий візок із тамбура будинку

У Києві небайдужі громадяни допомогли патрульним затримати крадіїв дитячого візочка.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«Учора ввечері патрульні отримали виклик на вулицю Теліги. Заявниця побачила, як двоє підозрілих осіб привезли дитячий візок до комісійного магазину. Жінка запідозрила, що він їм не належить, тому викликала наряд поліції та прослідкувала, куди вони пішли», - йдеться в повідомленні.

Патрульні швидко розшукали вказаних осіб - чоловіка та жінку. Під час поверхневої перевірки у речах знайшли квитанцію про здачу візка. Пояснити інспекторам походження візка громадяни не змогли.

Через деякий нас на службу 102 надійшло повідомлення: невідомі викрали з тамбура будинку на вулиці Орловській дитячий візок.

Патрульні затримали громадян, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин та надання правової кваліфікації їх діям.