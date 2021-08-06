На вокзалі в Києві СБУ затримала ексчиновника «Укрзалізниці», що ховався від слідства

Ексчиновник упродовж тривалого часу переховувався від органів досудового розслідування

Колишній посадовець підозрюється у привласненні майже 1 млн грн

Служба безпеки України встановила місцезнаходження і затримала колишнього керівника виробничого підрозділу АТ «Укрзалізниця». Посадовець підозрюється у привласненні майже 1 млн грн, виділених на ремонт колійних машин. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, ексчиновник упродовж тривалого часу переховувався від органів досудового розслідування.

Правоохоронці затримали колишнього посадовця на залізничному вокзалі у Києві.

За даними слідства, посадовець організував механізм привласнення грошей, виділених на обслуговування колійної техніки. До протиправної діяльності він залучив представників афілійованої комерційної структури.

Відповідно до укладеного договору підрядники мали обслуговувати машинні комплекси, які призначені для реконструкції залізничних колій.

Проте, учасники оборудки фактично не проводили відповідних робіт, а переведені на їх рахунки кошти вони вивели у тінь.

Співучаснику затриманого та керівнику комерційної структури повідомлено про підозри за:

ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Обвинувальні матеріали скеровано до суду.

Стосовно затриманого учасника оборудки вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Печерським управлінням поліції та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила масштабний механізм «відмивання» коштів, отриманих від протиправної діяльності на території тимчасово окупованого Криму. Зловмисники надавали курортні послуги бойовикам з ОРДЛО і військовим РФ, а натомість отримували за це мільйонні прибутки щомісяця