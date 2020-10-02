На залізничному вокзалі в Києві сталася стрілянина: постраждала жінка



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Під час конфлікту чоловік вистрелив у бік знайомої жінки Фото ілюстративне

Поліція встановлює обставини інциденту на Центральному залізничному вокзалі

Сьогодні, 2 жовтня, близько 11 години до київської поліції надійшла інформація про начебто стрілянину на площі Вокзальній. За викликом виїхала слідчо-оперативна група та представники інших профільних служб поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо встановлено, що біля одного з кіосків знаходилася група у складі трьох осіб. Між жінкою та чоловіком виник словесний конфлікт, у ході якого останній здійснив постріл у бік знайомої з пневматичного пістолета.

Потерпіла отримала незначне ушкодження нижньої кінцівки, при цьому від допомоги лікарів відмовилася. Більше ніхто не постраждав.

Наразі усі учасники конфлікту встановленні та доставлені до відділу поліції для з’ясування обставин інциденту.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у відділі поліції на станціях залізничного транспорту столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події.

Нагадаємо, нещодавно у Білій Церкві Київської області поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину біля магазину, а також вилучила у нього наркотики.

У середині вересня у центрі Одеси сталася стрілянина в ресторані, є поранені.