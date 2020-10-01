У Білій Церкві чоловік влаштував стрілянину біля магазину



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Затриманий 40-річний місцевий житель вже притягувався до кримінальної відповідальності Фото: Нацполіція

Поліція розшукала і затримала зловмисника. Крім зброї та патронів у нього також виявили наркотики

У Білій Церкві Київської області поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину біля магазину, а також вилучила у нього наркотики.

Як повідомляє пресслужба поліції області, про постріли правоохоронцям повідомили небайдужі перехожі.

«На місце події оперативно прибули правоохоронці Білоцерківського відділу поліції. Як з'ясувалося, посеред білого дня біля магазину чоловік дістав зброю і зробив кілька пострілів, після чого пішов у невідомому напрямку», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели ретельний огляд місця події, де вилучили як речові докази гільзи, а також відпрацювали камери відеоспостереження і встановили особу стрільця.

«Ним виявився 40-річний місцевий житель, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків», – повідомили в поліції.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника неподалік від місця події і вилучили у чоловіка пістолет і патрони до нього. Також у нього виявили наркотики – канабіс та амфетамін. До обрання запобіжного заходу затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання.

За цим фактом порушено кримінальні провадження за статтями про хуліганство (ч. 2 ст. 296) і незаконне зберігання наркотиків (ч. 2 ст. 309). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, у середині вересня у центрі Одеси сталася стрілянина в ресторані, є поранені.