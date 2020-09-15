На Київщині чоловік із балкона багатоповерхівки обстріляв людей із рушниці



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Поліція вилучила у пенсіонера рушницю

Поліція повідомила про підозру пенсіонеру за вчинення хуліганських дій

У місті Біла Церква чоловік влаштував стрілянину з балкона четвертого поверху багатоквартирного будинку по компанії людей, що відпочивали поруч.

Про постріли до поліції повідомили вкрай переполохані перехожі. На місце події прибули правоохоронці Білоцерківського відділу поліції, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Хуліганом виявився місцевий 74-річний чоловік, який напідпитку серед білого дня здійснив постріли з гвинтівки у бік людей. Він пояснив, що таким чином намагався залякати та розігнати галасливу компанію, яка заважала йому відпочивати.

Одного з відпочиваючих було доправлено до медичного закладу, де лікарі йому діагностували поверхневу рану голови.

Поліцейські вилучили у стрілка пневматичну рушницю ІЖ-38. Речові докази направлено на проведення відповідної експертизи.

За фактом хуліганства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Чоловіку повідомлено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомлялося, 14 вересня у Нікополі Дніпропетровської області сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє чоловіків.