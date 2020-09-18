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    У центрі Одеси сталася стрілянина в ресторані, є поранені

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    <p>У СБУ повідомили, що перестрілку влаштували вихідці з кавказького регіону. Двоє з них отримали поранення</p> - У центрі Одеси сталася стрілянина в ресторані, є поранені

    У СБУ повідомили, що перестрілку влаштували вихідці з кавказького регіону. Двоє з них отримали поранення

    За оперативною інформацію учасники стрілянини належать до одного з організованих злочинних угрупувань регіону

    Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисників, які влаштували стрілянину в центрі Одеси.

    Про це у п’ятницю ввечері повідомляє у Facebook пресцентр СБУ.

    «Оперативники Служби миттєво зреагували на інцидент, який стався в одному з ресторанів міста. Під час стрілянини кулі влучили навіть у вікна протилежного будинку. Влаштували її вихідці з кавказького регіону. Двоє з них отримали поранення. За оперативною інформацію учасники стрілянини належать до одного з організованих злочинних угрупувань регіону», – йдеться у повідомленні.

    Наразі слідчо-оперативною групою ГУ Нацполіції в Одеській області здійснюються невідкладні слідчі дії.

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    У центрі Одеси сталася стрілянина в ресторані, є поранені
    У центрі Одеси сталася стрілянина в ресторані, є поранені
    У центрі Одеси сталася стрілянина в ресторані, є поранені

    Нагадаємо, цього тижня на Дніпропетровщині сталася стрілянина, є загиблі.

    СБУ кримінал Одеса ресторан стрілянина
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