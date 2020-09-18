У центрі Одеси сталася стрілянина в ресторані, є поранені
У СБУ повідомили, що перестрілку влаштували вихідці з кавказького регіону. Двоє з них отримали поранення
За оперативною інформацію учасники стрілянини належать до одного з організованих злочинних угрупувань регіону
Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисників, які влаштували стрілянину в центрі Одеси.
Про це у п’ятницю ввечері повідомляє у Facebook пресцентр СБУ.
«Оперативники Служби миттєво зреагували на інцидент, який стався в одному з ресторанів міста. Під час стрілянини кулі влучили навіть у вікна протилежного будинку. Влаштували її вихідці з кавказького регіону. Двоє з них отримали поранення. За оперативною інформацію учасники стрілянини належать до одного з організованих злочинних угрупувань регіону», – йдеться у повідомленні.
Наразі слідчо-оперативною групою ГУ Нацполіції в Одеській області здійснюються невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, цього тижня на Дніпропетровщині сталася стрілянина, є загиблі.