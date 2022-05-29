  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
  4. На Житомирській трасі відновлено рух вантажівок (фото)
рус
    Новини

    На Житомирській трасі відновлено рух вантажівок (фото)

    На лівій смузі дороги міжнародного значення М-06 &laquo;Київ &ndash; Чоп&raquo; біля села Стоянки на Київщині відкрили проїзд - На Житомирській трасі відновлено рух вантажівок (фото)
    На лівій смузі дороги міжнародного значення М-06 «Київ – Чоп» біля села Стоянки на Київщині відкрили проїзд
    фото: Олександр Кубраков/Facebook

    Відкриття мосту на трасі М-06 дозволить відновити рух практично всіма основними стратегічними напрямами України

    На лівій смузі дороги міжнародного значення М-06 «Київ – Чоп» біля села Стоянки на Київщині відкрили проїзд. Таким чином було відновлено рух трасою для вантажного автотранспорту. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook.

    Міністр нагадав, що міст через річку Ірпінь було підірвано в перші дні російського повномасштабного вторгнення в Україну. Завдяки цьому окупанти не змогли просунутись далі та оточити столицю.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Житомирській трасі відновлено рух вантажівок (фото)
    На Житомирській трасі відновлено рух вантажівок (фото)

    «Одразу після звільнення столичного регіону почалося будівництво тимчасових переправ та об’їздів... Менш як два місяці знадобилося дорожникам, аби на залишках старих конструкцій звести тимчасову прогонову споруду, влаштувати монолітну плиту прогонової будови та покласти шар асфальтобетону. На дорозі поновлено розмітку та встановлено відповідні дорожні знаки», – повідомив Кубраков.

    Міністр уточнив, що тимчасовий міст поблизу Стоянки звели ще всередині квітня, але рухатись ним міг лише легковий транспорт – вантажівки були змушені рухатися в об’їзд, витрачаючи зайвий час та паливо.

    «Із відкриттям мосту на трасі М-06 буде відновлений рух практично всіма основними стратегічними напрямами України. Наступним етапом стане відновлення правого проїзду зруйнованого мосту — завершити роботи плануємо восени», – пообіцяв Олександр Кубраков.

    Раніше було повністю відновлено сполучення Варшавською трасою за маршрутом Київ – Ковель.

    Теги: росія окупанти Київ міністр дороги війна будівництво вантажівки Ірпінь Україна Facebook транспорт міст окупація час звільнення Олександр Кубраков #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Житомирській трасі відновлено рух вантажівок (фото)