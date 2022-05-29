На Житомирській трасі відновлено рух вантажівок (фото)

Відкриття мосту на трасі М-06 дозволить відновити рух практично всіма основними стратегічними напрямами України

На лівій смузі дороги міжнародного значення М-06 «Київ – Чоп» біля села Стоянки на Київщині відкрили проїзд. Таким чином було відновлено рух трасою для вантажного автотранспорту. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook.

Міністр нагадав, що міст через річку Ірпінь було підірвано в перші дні російського повномасштабного вторгнення в Україну. Завдяки цьому окупанти не змогли просунутись далі та оточити столицю.

«Одразу після звільнення столичного регіону почалося будівництво тимчасових переправ та об’їздів... Менш як два місяці знадобилося дорожникам, аби на залишках старих конструкцій звести тимчасову прогонову споруду, влаштувати монолітну плиту прогонової будови та покласти шар асфальтобетону. На дорозі поновлено розмітку та встановлено відповідні дорожні знаки», – повідомив Кубраков.

Міністр уточнив, що тимчасовий міст поблизу Стоянки звели ще всередині квітня, але рухатись ним міг лише легковий транспорт – вантажівки були змушені рухатися в об’їзд, витрачаючи зайвий час та паливо.

«Із відкриттям мосту на трасі М-06 буде відновлений рух практично всіма основними стратегічними напрямами України. Наступним етапом стане відновлення правого проїзду зруйнованого мосту — завершити роботи плануємо восени», – пообіцяв Олександр Кубраков.

Раніше було повністю відновлено сполучення Варшавською трасою за маршрутом Київ – Ковель.