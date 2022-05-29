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    Новини

    Київ: водій навмисно протаранив гурт людей (відео)

    Під час суперечки водій білого авто несподівано рушив з місця&nbsp; - Київ: водій навмисно протаранив гурт людей (відео)
    Під час суперечки водій білого авто несподівано рушив з місця 
    фото: скріншот із відео

    Подія трапилася поблизу житлового комплексу «Щасливий»

    У Києві в ніч проти неділі, 29 травня, трапилася аварія – водій на білій автівці навмисне в’їхав у гурт людей. Відео оприлюднив Telegram-канал «Київ оперативний».

    Подія трапилася поблизу житлового комплексу «Щасливий». На відео видно, що на парковці під будинком тривала суперечка, під час якої водій авто, без попередження наїхав на кількох людей та збив дерево.

    Офіційних повідомлень про інцидент наразі немає.

    Нагадаємо, поліція Києва затримала організовану групу осіб, які викрали 39 транспортних засобів. Організатор спланував дії п’ятьох учасників. У подальшому, озброївшись автоматичною зброєю та розподіливши ролі, зловмисники приїхали на територію спецмайданчика для тимчасового зберігання транспортних засобів та погрожуючи охоронцям, незаконно заволоділи автомобілями та мотоциклами.

    Раніше повідомлялося, що у селі Горенка, що під Києвом, батько та син зі стріляниною викрали авто.

    Теги: росія окупанти Київ війна водій аварія Україна поліція окупація час #stoprussia
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    Київ: водій навмисно протаранив гурт людей (відео)