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    Події в Україні

    Трасу Київ – Ковель повністю відновлено, рух відкрито (фото)

    На Житомирщині відкрито рух тимчасовою переправою через річку Ірша - Трасу Київ – Ковель повністю відновлено, рух відкрито (фото)
    На Житомирщині відкрито рух тимчасовою переправою через річку Ірша
    фото: Олександр Кубраков/Facebook

    Внаслідок бойових дій на трасі в Київській області було зруйновано три штучні споруди, у Житомирській – одна

    Повністю відновлено сполучення Варшавською трасою за маршрутом Київ – Ковель. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

    На Житомирщині відкрито рух тимчасовою переправою через річку Ірша, неподалік с. Українка на трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Основний міст було пошкоджено авіаударом російських окупантів, а рух для автотранспорту – закрито. Для безпечного проїзду транспорту було влаштовано тимчасову переправу.

    Будівництво тривало близько трьох тижнів. За цей час фахівці провели земляні роботи, влаштували щебеневу основу забетонували накладну плиту та перехідні плити, встановили відповідні дорожні знаки.

    Пошкоджений міст буде обстежено фахівцями, після чого будуть прийматись рішення щодо подальшого його відновлення.

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    Трасу Київ – Ковель повністю відновлено, рух відкрито (фото)
    Трасу Київ – Ковель повністю відновлено, рух відкрито (фото)
    Трасу Київ – Ковель повністю відновлено, рух відкрито (фото)
    Трасу Київ – Ковель повністю відновлено, рух відкрито (фото)
    Трасу Київ – Ковель повністю відновлено, рух відкрито (фото)
    Трасу Київ – Ковель повністю відновлено, рух відкрито (фото)
    фото: Олександр Кубраков/Facebook

    Внаслідок ведення бойових дій на трасі М-07 у Київській області було зруйновано три штучні споруди, у Житомирській – одна. На сьогодні рух для автотранспорту забезпечено по всіх зруйнованих спорудах у двох областях.

    «Завдяки тимчасовим переправам маємо можливість прямого транспортного сполучення за маршрутом Київ – Ковель», – зазначає Міністерство інфраструктури.

    Теги: росія окупанти дороги війна Київщина Україна Міністерство інфраструктури Житомирщина окупація #stoprussia
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    Трасу Київ – Ковель повністю відновлено, рух відкрито (фото)