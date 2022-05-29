Росіяни намагаються підняти з дна Чорного моря свій потоплений катер

«Потопельник» потрібен окупантам, щоб «підлатати» флот

Росіяни намагаються витягти з Чорного моря свій потоплений катер «Раптор». Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Корабельні угруповання в Чорному морі тримають актуальною загрозу ракетних ударів, а під її прикриттям намагаються організовувати рятувально-підйомні роботи біля острова Зміїний із вилучення з-під води ураженого десантного швидкісного катера типу «Раптор», – ідеться у повідомленні.

Відчутно зменшену кількість корабельно-катерного складу чорноморського флоту рашисти намагаються підлатати «потопельниками», вважають в оперативному командуванні «Південь».

Як зазначається, після підняття «Раптора» росіяни планують відправити його в пункт базування Донузлав.

Як повідомлялося, 7 травня біля острова Зміїний влучними атаками «Байрактарів» знищено два ворожих катерів і ще один серйозно пошкоджено. Так, було знищено десантний катер типу «Серна» із ЗРК «Тор», два десантно-штурмових катери типу «Раптор», а ще один «Раптор» суттєво ушкоджено.

7 травня військові показали, як за допомогою безпілотників «Байрактар» знищили російський катер типу «Серна».

Нещодавно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео, як захисники знищують позиції окупантів на острові Зміїний.

Також з'явилося відео, як українські винищувачі обстріляли російських загарбників на окупованому острові Зміїний.