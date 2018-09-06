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    Набережне шосе очищено від реклами: прибрано майже 250 конструкцій

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    Набережне шосе очищено від реклами: прибрано майже 250 конструкцій

    На 2,5 км шосе розміщувалося 320 рекламних конструкцій

    На Набережному шосе у Києві прибрали 247 рекламних засобів. Про це повідомив начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

    «320 конструкцій на 2,5 км.... Саме стільки рекламних засобів ще донедавна було на Набережному шосе», - зазначив він.

    Смирнов «з радістю та гордістю» заявив, що Набережна «чиста». «Від Поштової площі до мосту Метро залишилось всього 40 конструкцій. Із 214!!! А від мосту Метро до мосту Патона- 33 із 106. Тобто, 73 конструкції замість 320!» - повідомив він.

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    Набережне шосе очищено від реклами: прибрано майже 250 конструкцій
    Набережне шосе очищено від реклами: прибрано майже 250 конструкцій
    Набережне шосе очищено від реклами: прибрано майже 250 конструкцій
    Набережне шосе очищено від реклами: прибрано майже 250 конструкцій
    Набережне шосе очищено від реклами: прибрано майже 250 конструкцій

    Посадовець анонсував демонтаж незабаром рекламних засобів на вулиці Сагайдачного та Верхньому і Нижньому Валах.

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