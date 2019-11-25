НАБУ готове вручити обвинувальний акт найближчому соратнику Кличка



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НАБУ встановило, що Дмитро Білоцерковець вніс недостовірні відомості в електронні декларації за 2016 та 2017 рр.

Детективи відкрили Дмитру Білоцерковцю матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акту

Детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори САП повідомили екснардепу, раднику мера Києва Дмитру Білоцерковцю про завершення досудового розслідування за підозрою у внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, 22 листопада підозрюваному та його захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акту і скерування його до Вищого антикорупційного суду.

«Слідство встановило, що колишній народний депутат вніс недостовірні відомості в електронні декларації за 2016 та 2017 рр., не задекларувавши користування нерухомим майном в місті Києві вартістю 3,8 млн грн, яке належить на праві власності близькому родичу народного депутата», - йдеться в повідомленні.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з березня 2017 року.

В жовтні 2019 року Білоцерковцю повідомили про підозру у недекларуванні статків.

«Підозра стосується того, що мій новонароджений син і моя дружина періодично перебували у моєї матері з метою догляду за дитиною, а я це не вказав в декларації. Як один з елементів доказової бази виступають адреси доставки памперсів», - повідомляв радник мера.

Білоцерковець зазначив, що перед цим була пройдена повна перевірка НАЗК, куди він направляв лист з проханням розяснити, чи потрібно було це декларувати, на що отримав чітке роз'яснення. Перевірка НАЗК порушень в декларації не виявила.

Білоцерківець заявив, що вини не визнає і сприймає факт вручення йому підозри як елемент політичного тиску на мера столиці Віталія Кличка.

Нагадаємо, у 2018 році НАБУ вже висувало претензії до декларації Білоцерковця. Йшлося про те, що парламентар в е-декларації за 2016 рік не зазначив інформації про членів сім'ї (дружина Ірина Ляшенко і син Дан Білоцерковець, яких нардеп показав лише в е-декларації за 2017 рік), не задекларував майно, яке їм належить, не задекларував інформацію про інше майно, яким суб'єкт декларування та члени його сім'ї володіли або користувалися у відповідний період.