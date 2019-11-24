«Корупційний» відпочинок? Голова Рівненського апеляційного суду відмовився судити Ситника



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Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник

Директор НАБУ оскаржує штраф 3400 грн за адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією

Голова Рівненського апеляційного суду Олег Полюхович заявив самовідвід у справі про адмінправопорушення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це стало відомо «Главкому» з даних сайту «Судова влада України».

Суддя Полюхович два місяці розглядав апеляційну скаргу Ситника, однак так і не ухвалив рішення.

22 листопада відбувся повторний автоматичний розподіл і справа директора НАБУ потрапила до судді Василя Сачука. Останній є секретарем судової палати з розгляду кримінальних справ Рівненського апеляційного суду.

Нагадаємо, що 6 вересня 2019 року Сарненський районний суд Рівненської області визнав винним директора НАБУ Артема Ситника у порушенні ч. 1ст. 172-5 КУпАП і призначив штраф 3400 грн з конфіскацією подарунків в дохід держави.

У суді було доведено, що керівник антикорупційного відомства двічі орендував будинки (з 29 грудня 2018 року до 2 січня 2019 року і з 8 березня до 10 березня 2019 року) на території мисливського господарства «Поліське-Сарни» (Рівненщина). Офіційно за нього платив товариш засновників TOB МГ «Поліське-Сарни», якому адміністратори закладу оформили 70% знижку від вартості оренди будинків. Таким чином, оренда будинку на Новий рік обійшлася Артему Ситнику 7 тис. грн (повна вартість – 10 тис. грн), на березневі свята – 10,5 тис. грн (замість 15 тис. грн).

База відпочинку на Рівнещині, яку відвідав директор НАБУ. Фото з відкритих джерел

База відпочинку на Рівнещині, яку відвідав директор НАБУ. Фото з відкритих джерел

Допитана у суді адміністратор зізналася, що людина, котра оплатила оренду будинків, не повідомила, хто там проживатиме. Пізніше жінка впізнала самого орендаря - директора Національного антикорупційного бюро України, якого раніше бачила по телебаченню.

Суд також допитав свідка, який представився племінником чоловіка, який знімав будинки для Ситника. Він розповів, що близько трьох років знайомий із Артемом Ситником. Додав, що витрачені кошти на оренду, він повернув своєму дядьку.

У свою чергу директор НАБУ заявив у суді, що повністю компенсував витрати своєму знайомому за оренду будинків відпочинку.

Разом з тим, суд дійшов висновку, що Артем Ситник в порушення вимог ч. 2 ст. 23 Закону «Про запобігання корупції», одержав від громадянина подарунок, що перевищує дозволений законом розмір сукупної вартості подарунків (не більше 1921 грн), чим вчинив адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією за частиною 1 статті 1725 КУпАП.

Окремо прокурор просив застосувати до директора НАБУ додаткове стягнення у вигляді позбавлення права займати посади, пов’язані з виконанням функцій держави на один рік. Проте районний суд відмовив, оскільки санкція ч.1 ст. 172-5 КУпАП цього не передбачає.