Державна зрада? НАБУ відмовилося заводити кримінальну справу на Зеленського



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Президент України Володимир Зеленський. Фото з офіційної сторінки глави держави

До суду надійшла скарга про визнання бездіяльності Національного антикорупційного бюро

Вищий антикорупційний суд відмовився визнати бездіяльність Національного антикорупційного бюро, яке не стало порушувати кримінальну справу проти президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 18 листопада.

У тексті скарги зазначено, що неназваний заявник 12 листопада через приймальну НАБУ подав заяву про вчинення кримінальних правопорушень діючим президентом України Володимиром Зеленським за ч. 2 ст. 364 («Зловживання владою»), ч. 2 ст. 368 («Одержання неправомірної вигоди»), ч. 3 ст. 191 («Привласнення майна»), ч. 2 ст. 369 («Пропозиція надати неправомірну вигоду»), ч. 1 ст. 396 («Приховування злочину»), ч. 2 ст. 256 («Сприяння учасникам злочинних організацій»), ст. 170 («Перешкоджання законній діяльності політичних партій»), ч. 2 ст. 366 («Службове підроблення»), ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27 КК України. Проте НАБУ не зареєструвало відповідне кримінальне провадження.

Скаржник переконаний, що НАБУ порушило ч. 1 ст. 214 КПК України, яка зобов’язує протягом доби після подання заяви про вчинене кримінальне правопорушення внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати розслідування.

Натомість Вищий антикорупційний суд відкинув претензії скаржника, зазначивши, що підслідність НАБУ не розповсюджується на діючого главу держави. Згідно зі статтею 216 КПК, детективи антикорупційного відомства можуть проводити досудове розслідування щодо президента України, у якого закінчилися повноваження.

Більше того, суд навів ст. 105 Конституції України, де сказано, що президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. На час виконання повноважень президент не несе кримінальної відповідальності та проти нього не може бути порушена кримінальна справа (Рішення Конституційного Суду України Справа N 1-17/2003 від 10.12.2013).

Тому слідчий суддя Вищого антикорупційного суду заявив про відсутність у нього процесуальних повноважень розглянути подану скаргу і повернув її.