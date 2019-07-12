Переворот у Києві. Що запланував Зеленський і чому так радіє Портнов столиця

Віталій Кличко демонструє, як змінилась столиця за п'ять років його роботи Колаж Главкома

На відміну від Черновецького, який свого часу здався Януковичу, Кличко збирається показати кулаки

Президент Володимир Зеленський особисто підтвердив те, про що «Главком» писав ще місяць тому. Глава держави збирається втрутитися в управління столицею і розділити посади мера та голови Київської міської державної адміністрації. Нині їх обіймає обраний киянами Віталій Кличко.

«Спасибі, що пообіцяв попередити, що не з преси я дізнаюся, коли саме це станеться, - зазначив Кличко, який учора записав спеціальне відеозвернення. - Мер виконуватиме декоративну функцію, а містом управлятиме призначена згори людина, яку кияни не обирають і яка, відповідно, перед громадою не має жодних зобов‘язань».

За чутками, які курсували раніше, Зеленський планував зробити очільником КМДА Олександра Ткаченка (нині – генеральний директор «1+1»).

«До таких методів, нагадаю, вдавався колись Янукович», - нагадав столичний мер. І справді, у 2010 році саме таким чином президент фактично усунув від управління містом тодішнього мера Леоніда Черновецького, тоді керувати столицею з Банкової відрядили «регіонала» Олександра Попова.

Попова було призначено головою КМДА у 2010 році

Спеціально для цього у вересні 2010 року Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про столицю України — місто-герой Київ», фактично позбавивши киян права реального господаря міста. У документі написали: КМДА є виконавчим органом Київської міської ради, а голову КМДА призначає президент. Після ухвалення закону конструкція Черновецький - Попов здавалася, на перший погляд, законною. Але правники наголошують: існує однозначне верховенство Конституції над законами. А в Основному законі написано: виконавчий орган міської ради очолює міський голова. Значить, якщо КМДА – це виконавчий орган, то його має очолити саме міський голова.

«Навіть якщо допустити дуалізм, що виконавчий орган є державною адміністрацією, куди президент має призначати голову, то все фактично зводиться до формальності – президент зобов’язаний призначити головою КМДА особу, яка була обрана міським головою», - сказав у коментарі «Главкому» юрист Михайло Каменєв, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини.

Згодний із колегою і авторитетний юрист-конституціоналіст Юрій Ключковський: «Президент не може цього зробити (призначити Ткаченка чи когось іншого головою КМДА, - «Главком») - це пряме порушення конституційних норм. Крім того, є рішення Конституційного суду, що тільки обраний міський голова може бути призначений головою КМДА. Це незаконно, такі кроки робив Янукович, який крутив законами як хотів».

Свого часу Янукович «укріпив» Черновецького Поповим. Мер не пручався. Фото: 24 канал

Натомість екссуддя Конституційного суду, голова Асоціації українських правників Василь Костицький дивиться на проблему по-іншому: «Ми живемо в епоху доцільності. Я особисто не задоволений останніми рішеннями голови КМДА, мені не подобається, що кошти витрачаються на ті речі, які громада не вважає першочерговими. У нас величезні черги у дитячі садки, але чомусь у нас будується велосипедна доріжка з Троєщини за мільйони, потім ремонтуємо парк, далі – витрачається величезні кошти на ремонт мосту».

Юридичний дует Портнов - Богдан

Автором ключових змін 2010 року до закону «Про столицю України — місто-герой Київ» був одіозний заступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов. Джерела з оточення Віталія Кличка запевнили «Главком», що і тепер без Портнова не обійшлось. Він, якщо вірити джерелу, є кумом глави Офісу президента Андрія Богдана, який і сам не приховує, що багато років дружить із Портновим. Більш того Богдан бідкався, що президент Володимир Зеленський «не дозволив дати йому (Портнову) посаду».

Портнов був заступником голови Адміністрації президента Януковича з 2010 по 2014 роки

Посаду не дали, але порадами Портнова не нехтують. «Кличко заявив, що оголосить в Києві нові вибори, якщо президент розділить посади мера і голови київської адміністрації. П'ять разів перечитав. А якщо пройдуть нові вибори, ці посади що, знову з'єднаються? Чи просто трохи тупий?», - не дуже коректно висловився Портнов у Facebook.

Нагадаємо, Андрій Портнов виїхав за межі країни після перемоги Майдану, якийсь час проживав у Москві та Відні. Після того, як Зеленський став главою держави, повернувся в Україну. Зараз займається тим, що одна за одною пише заяви до Державного бюро розслідувань із проханням розпочати чергове розслідування дій Петра Порошенка, ходить на допити.

Паралельно він дуже схвалює усі законотворчі ідеї команди Зеленського. Останній приклад – люстрація усіх чиновників періоду правління Порошенка. Портнов сприйняв її із захватом: «Немає ніякого значення, приймуть його (законопроєкт про люстрацію, - «Главком») чи ні. З цього моменту почалася абсолютна маргіналізація і девальвація того закону про люстрацію, який під керівництвом Порошенка, БПП і НФ був прийнятий в 2014-му році. Ну а особливо прекрасною ця ініціатива є з точки зору симетричної відповіді тупицям, які проголосували за це п'ять років тому, а сьогодні в істериці укусів самих себе прямо за межиніжжя. Відмінний закон», - написав він у Telegram.

Кличко – не Черновецький

У Кличка ж лякають, що фактичний дуалізм у столичній владі може обернутися катастрофою для містян. «Можуть зупинитися всі процеси: від вивезення сміття до харчування дітей у садочках», - сказав «Главкому» радник Кличка, народний депутат від партії «Удар» Дмитро Білоцерковець.

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Сам Кличко в інтерв’ю «Главкому» у червні вже коментував ініціативу розділення повноважень з боку глави держави, щоправда, тоді це були лише чутки. «Кияни обрали мера і очікують від нього реалізації заявлених планів, подолання тих викликів, які є в нашому місті. Якщо команда президента піде на такі кроки, це буде велика помилка. І я не знаю, як кияни зможуть це сприйняти – що їм мера призначають», - сказав Кличко

Мер Києва також заявив, що у разі розподілу повноважень мера столиці і голови КМДА він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови. «Кличко впевнений у собі і своєму рейтингу – його підтримують 40% киян», - запевняє Білоцерковець.

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Як боротися Кличку?

За даними ЗМІ, в оточенні Кличка розглядають можливі сценарії протидії Зеленському. Головний з них – створення виконкому Київради, який перебере на себе частину функцій КМДА. Кличко очолить цей орган: схвалення Київрадою для цього призначення не потрібно. У Київради немає повноцінного виконавчого органу, хоча закон про місцеве самоврядування дозволяє міськраді створювати такі виконкоми. Керівником виконкому місцевої ради якраз і є мер. До повноважень цього органу входить керівництво міськими службами, комунальними підприємствами, житлово-комунального господарства, закладами освіти, культури, охорони здоров'я та усім іншим, чим наразі займається КМДА.

Втім, експерти застерігають Кличка від такого кроку: кажуть, що таким чином він лише поглибить непотрібне розгалуження влади та посилить хаос.

Юрист Михайло Каменєв пропонує інше рішення. «Я свого часу як член територіальної громади подавав позови до Верховного суду для того, щоб оскаржити призначення Януковичем Попова. Тоді Верховний суд сказав, що мої права жодним чином не порушені. Простіше кажучи, суд вирішив, що мене це не стосується. За логікою Верховного суду, оскаржити це може тільки або особа, яку призначає президент (що досить дивно), або мер», - поділився своїм досвідом Каменєв.

«На мою думку, у випадку із призначенням головою КМДА іншої особи, ніж Віталій Кличко, у мера будуть всі можливості для того, щоб подати позовну заяву у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства – оскарження указу президента. У цьому випадку позов буде розглядати касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду, апеляцію ж може розглядати Велика палата Верховного суду. У суду не виникне жодних сумнівів у наявності законного інтересу Кличка оскаржити такий указ», - додав він.

Експерти наголошують, що випадку призначення Ткаченка чи когось іншого з команди нового президента, новий глава КМДА все одно не перебере всі функції мера Кличка. «Постане велика проблема щодо розмежування їхніх функцій. Таку ситуацію ми бачили тільки з Черновецьким, але тоді Черновецький не протидіяв цьому, конфлікту як такого не було», - нагадує історію 9-річної давності Каменєв.

Натомість Кличко заздалегідь демонструє, що готовий пручатися. І вірогідність того, що його захист матиме успіх, немаленькі. Низка медіа із задоволенням дадуть йому майданчик для того, щоб з екранів опальний мер зміг розповісти, як президент і його команда порушують Конституцію.

Крім того, Кличко є головою Асоціації міст України, яка за нього заступиться, а значить, конфлікт точно набуде всеукраїнського масштабу і виглядатиме як «новий президент пішов проти місцевої влади».

Не слід також забувати про спортивне минуле Кличка і його всесвітню популярність. За мера-зірку, напевно, потягнуть руку світові політики та зірки. Отже, фактичне відсторонення Кличка від управління Києвом може вартувати Зеленському і погіршенням іміджу на міжнародній арені, який і без того зазнав удару після повернення до Парламентської асамблеї ради Європи Росії.

Наталія Сокирчук, «Главком»