Начальниця київського райвно сяде на лаву підсудних



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Начальник Управління освіти Деснянської районної державної адміністрації підозрюється у зловживанні повноваженнями

У понеділок, 18 березня, прокуратурою Києва повідомлено про підозру начальнику Управління освіти Деснянської районної державної адміністрації, яку викрито на зловживанні службовими повноваженнями, що потягнуло збитків державі на суму понад 1,2 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Встановлено, що вказана посадова особа, діючи в інтересах приватної фірми, в порушення вимог п. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» прийняла від комерційного товариства устаткування, яке не відповідає вимогам, поставленим у тендері для обладнання харчоблоків дошкільних закладів Деснянського району. Внаслідок допущених порушень державі завдано збитки на суму понад 1,2 млн грн», - інформують у прокуратурі.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2. cт. 364 KK України – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, покарання за яке передбачає до 6 років позбавлення волі.

Наразі готується клопотання про обрання посадовій особі запобіжного заходу.