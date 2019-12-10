Начальник відділу Нацгвардії збив двох дітей: нові деталі ДТП під Києвом



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Водій Daewoo здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів, потім автомобіль зіткнувся з бетонною електроопорою та перекинувся Фото: ДБР

ДБР розслідує обставини автопригоди за участю військовослужбовця

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю начальника одного з відділів Національної гвардії України в Бориспільському районі Київської області, внаслідок якої постраждало чотири особи. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, військовослужбовець, керуючи власним автомобілем Daewoo, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів. Постраждалі отримали тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження. Після наїзду автомобіль зіткнувся з бетонною електроопорою та перекинувся. Внаслідок зіткнення електроопора впала на авто, що завдало тілесні ушкодження двом пасажиркам. З місця ДТП їх госпіталізовано до Бориспільської районної лікарні з тяжкими та середньої тяжкості тілесними ушкодженнями.

Досудовим розслідування перевіряється, чи не знаходився військовослужбовець за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі допитуються учасники ДТП, свідки та очевидці події.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура Дарницького гарнізону.

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, ця ДТП сталася 9 грудня біля села Старе у Бориспільському районі.