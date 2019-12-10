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    У Києві водій Mercedes влетів у стовп і втік з місця ДТП (фото, відео)

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    З місця ДТП побиту автівку забрав евакуатор - У Києві водій Mercedes влетів у стовп і втік з місця ДТП (фото, відео)
    З місця ДТП побиту автівку забрав евакуатор
    Фото: Інформатор

    Свідки кажуть, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння

    У понеділок, 9 грудня, на вулиці Алматинській, 107/2 в Києві сталася ДТП за участю седана Mercedes. Автомобіль втратив керування і боком влетів у стовп.

    Аварія сталася близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами поліцейських, які прибули на виклик, на місці був тільки сильно пошкоджений автомобіль і досить багато людей. Але свідків події майже не було. З того, що вдалося дізнатися, - водій практично відразу зник з місця події, при цьому у нього були ознаки алкогольного сп'яніння.

    Чи був в салоні ще хтось, крім водія, - невідомо. Однак, з огляду на ті ушкодження, які отримав Mercedes (весь правий бік машини виявився майже повністю вм'ятий), якби в машині були пасажири, вони навряд чи змогли б покинути місце ДТП.

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    У Києві водій Mercedes влетів у стовп і втік з місця ДТП (фото, відео)
    У Києві водій Mercedes влетів у стовп і втік з місця ДТП (фото, відео)
    У Києві водій Mercedes влетів у стовп і втік з місця ДТП (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Через годину після виклику евакуатор забрав пошкоджений автомобіль. На місці залишився працювати екіпаж патрульної поліції.

    Як повідомлялося, за минулий тиждень, з 2-го по 8 грудня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 896 ДТП, у тому числі 23 аварії – з потерпілими.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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