У Києві водій Mercedes влетів у стовп і втік з місця ДТП (фото, відео)



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З місця ДТП побиту автівку забрав евакуатор Фото: Інформатор

Свідки кажуть, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння

У понеділок, 9 грудня, на вулиці Алматинській, 107/2 в Києві сталася ДТП за участю седана Mercedes. Автомобіль втратив керування і боком влетів у стовп.

Аварія сталася близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами поліцейських, які прибули на виклик, на місці був тільки сильно пошкоджений автомобіль і досить багато людей. Але свідків події майже не було. З того, що вдалося дізнатися, - водій практично відразу зник з місця події, при цьому у нього були ознаки алкогольного сп'яніння.

Чи був в салоні ще хтось, крім водія, - невідомо. Однак, з огляду на ті ушкодження, які отримав Mercedes (весь правий бік машини виявився майже повністю вм'ятий), якби в машині були пасажири, вони навряд чи змогли б покинути місце ДТП.

Через годину після виклику евакуатор забрав пошкоджений автомобіль. На місці залишився працювати екіпаж патрульної поліції.

Як повідомлялося, за минулий тиждень, з 2-го по 8 грудня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 896 ДТП, у тому числі 23 аварії – з потерпілими.