Під Києвом п’яний водій збив дитину і тікав від поліції (фото)



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Під час обстеження території на одній з вулиць поліціянти виявили розшукуваний автомобіль Фото: Нацполіція

Водій Renault влаштував ДТП і втік з місця аварії

У понеділок, 9 грудня, близько 19-ї години до поліції надійшло повідомлення про автопригоду із наїздом на 11-річну дитину у с. Нові Петрівці Вишгородського району.

Як повідомляє пресслужба поліції Київської області, правоохоронці прибули на місце події, неподалік вони помітили автобус з ознаками ДТП. Водій повідомив, що в його автомобіль в’їхав на швидкості легковик Renault та зник у невідомому напрямку.

Під час обстеження території на одній з вулиць поліцейські виявили розшукуваний автомобіль з пошкодженням передньої частини та лобового скла. Втім, вимогу зупинитись водій проігнорував. Зусиллями правоохоронців авто вимушено зупинили.

За кермом перебував 38-річний чоловік із ознаками алкогольного сп’яніння. Його затримано.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці з’ясовують усі обставини для дачі правової кваліфікації.

Потерпілому хлопчику медики надали допомогу, нині його життю нічого не загрожує.