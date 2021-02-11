«Началось, бл...ть». У київському магазині стався мовний скандал

16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову

Адміністрація супермаркету звільнила касирку за небажання розмовляти з клієнтами українською мовою

Київський супермаркет Novus потрапив у мовний скандал через те, що одна із касирок відмовилась розмовляти з клієнткою українською.

Так, на прохання киянки Ганни Сокіл обслуговувати її українською мовою касирка заявила: «Началось, бл**ь». Про це повідомляє видання Kyiv Media з посиланням на допис Ганни Сокіл на її сторінці у Facebook, який зараз недоступний.

Інцидент стався 22 січня, однак набув розголосу лише зараз.

«У вас було 1,5 роки підготувати персонал і навчити спілкуватись українською, якщо вже за 30 років Незалежності мама з татом не навчили вашого касира. Відповідь касира на прохання обслуговувати українською – «Началось, бл**ь» це вважається прийнятним? За що ваш HR-менеджер отримує заробітну плату? Чи ви маєте бажання принижувати українців? Так у вас це не вийде», – обурилась Ганна (стилістика та орфографія збережені).

Вона вимагала від магазину Novus розгляду цієї ситуації і покарання співробітниці. Додала також фотографію чеку, у якому зазначена дата, час, адреса та номер оператора і каси.

Скріншот допису киянки Ганни Сокіл у Facebook

Згодом із Ганною Сокіл зв’язалась керівниця магазину Novus на вул. Златоустівській, 48/5 та повідомила, що касирці винесли сувору догану, позбавили премії та звільнили. Також з усім персоналом провели профілактичну бесіду.

Повідомлення керуючої магазину на адресу постраждалої киянки

Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською.

Читайте також: