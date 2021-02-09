Любитель Путіна, депутат Миколаївської міськради відмовився перейти на українську мову: відео

У Миколаєві депутат від ОПЗЖ Невінчаний відмовився говорити українською на вимогу посадовця

Максим Невінчаний під час роботи депутатської комісії проігнорував зауваження колеги і продовжив говорити російською

Депутат Миколаївської міської ради від партії «Опозиційна платформа — За життя» Максим Невінчанний на засіданні депутатської комісії відмовився переходити на українську мову, як того вимагає закон, і запропонував викликати поліцію.

Про це повідомляє місцеве видання «НикВести».

Голова комісії Дмитро Іванов нагадав депутату, що в Україні набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», і попросив його припинити розмовляти російською. Невінчанний відмовився.

«У нас немає сьогодні вільного перекладача», — додав Іванов.

На що Невінчанний йому відповів: «Нічого страшного, я буду говорити російською […]. Покличте поліцію, якщо я порушую закони».

Голова комісії знову наголосив, що необхідно дотримуватися закону. Але Невінчанний у відповідь сказав: «Давайте не перегравати», і продовжив далі говорити російською.

Нагадаємо, що миколаївський депутат розмістив у соцмережі новорічне привітання з Путіним.