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    Любитель Путіна, депутат Миколаївської міськради відмовився перейти на українську мову: відео

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    У Миколаєві депутат від ОПЗЖ Невінчаний відмовився говорити українською на вимогу посадовця<br /><br /> - Любитель Путіна, депутат Миколаївської міськради відмовився перейти на українську мову: відео
    У Миколаєві депутат від ОПЗЖ Невінчаний відмовився говорити українською на вимогу посадовця

    Фото: Шиповник

    Максим Невінчаний під час роботи депутатської комісії проігнорував зауваження колеги і продовжив говорити російською

    Депутат Миколаївської міської ради від партії «Опозиційна платформа — За життя» Максим Невінчанний на засіданні депутатської комісії відмовився переходити на українську мову, як того вимагає закон, і запропонував викликати поліцію.

    Про це повідомляє місцеве видання «НикВести».

    Голова комісії Дмитро Іванов нагадав депутату, що в Україні набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», і попросив його припинити розмовляти російською. Невінчанний відмовився.

    «У нас немає сьогодні вільного перекладача», — додав Іванов.

    На що Невінчанний йому відповів: «Нічого страшного, я буду говорити російською […]. Покличте поліцію, якщо я порушую закони».

    Голова комісії знову наголосив, що необхідно дотримуватися закону. Але Невінчанний у відповідь сказав: «Давайте не перегравати», і продовжив далі говорити російською.

    Нагадаємо, що миколаївський депутат розмістив у соцмережі новорічне привітання з Путіним.

    Теги: міськрада депутат закон Миколаїв українська мова Опозиційна платформа — За життя час
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