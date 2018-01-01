Національний медичний університет оголосив безстроковий страйк

Студенти та трудовий колектив НМУ звинувачують посадовців МОЗа у перевищенні повноважень

Колектив Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольца оголосили безстроковий страйк. Про це йдеться на сторінці вишу, повідомляє «Главком». В університеті звинувачують Міністерство охорони здоров'я у втручанні в незалежність навчального закладу і порушення закону України «Про вищу освіту»,



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Студенти та трудовий колектив НМУ звинувачують посадовців МОЗа у перевищенні повноважень

Колектив Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольца оголосили безстроковий страйк. Про це йдеться на сторінці вишу, повідомляє «Главком».

В університеті звинувачують Міністерство охорони здоров'я у втручанні в незалежність навчального закладу і порушення закону України «Про вищу освіту», а також інших законодавчих актів, які гарантують автономію вищих навчальних закладів.

Повний текст звернення:

«Страйк оголошено у зв’язку з безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров’я України в незалежність та самоврядність НМУ імені О.О. Богомольця, що є грубим порушенням частини 3 ст. 2 Закону України «Про вищу освіту», Конституції України та інших актів законодавства, що гарантують автономію вищих навчальних закладів в Україні.

Керівництво МОЗ (а саме перший заступник Уляни Супрун - Олександр Лінчевський) системно протягом 2017 – 2018 років в порушення вимог закону та перевищуючи свої повноваження, зловживаючи владою надавало письмові вказівки Університету порушувати закон під загрозою розправи звільненням, здійснити розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі в обхід передбачених законом обов’язкових тендерних процедур.

Через категоричну відмову Ректора Університету виконувати незаконні накази МОЗу - керівництвом Міністерства було створено каральну комісію на чолі з першим заступником Уляни Супрун паном Олександром Лінчевським, а ректора університету незаконно відсторонено від виконання її обов’язків.

Такі дії керівництва МОЗу прямо порушують ст. 19 Конституції України згідно якої правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких, ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

В таких діях Керівництва МОЗ вбачається в тому числі порушення норм закону України “Про запобігання корупції”, зокрема в тому, що вчиняючи розправу над Університетом з застосуванням своїх повноважень керівництво МОЗ допустило конфлікт інтересів, в якому продовжує протиправно діяти дотепер.

Трудовий колектив НМУ імені О.О. Богомольця наголошує, що право обирати керівництво університету належить виключно трудовому колективу ВИШу.

Непрозоре, без будь якої мотивації, призначення МОЗом на власний розсуд на час роботи каральної комісії виконувача обов’язків ректора, який не має жодного відношення до Вченогї ради Університету - є зухвалим ігноруванням думки трудового колективу Вишу. Це - демонстрація абсолютної зневаги керівництвом МОЗу законодавства України, що гарантує самоврядність та незалежність ВИШів та всіх його працівників.

Нажаль, замість негайного припинення свавілля своїх заступників виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун продовжує свою бездіяльність, прикриваючи їх незаконні дії.

МОЗ вирішив поставити весь університет на коліна, заблокувавши виплати стипендій студентам та заробітних плат трудовому колективу незаконно відібравши право банківського підпису у законно обораного керівництва ВИШу, про що 23 лютого 2018 року Міністерство повідомило на своєму офіційному сайті.

Студенти та працівники університету заявляють, що такі дешеві маніпуляції та неприкритий тиск зі сторони керівництва МОЗу є неприйнятним. Ми не раби.

Часи тоталітарного державного управління ВИШами залишились в комуністичному минулому. Порушення закону, корумпована діяльність керівництва МОЗу плюндрує демократичні принципи, які є запорукою успішного майбутнього української держави.

Тому, починаючи з понеділка 26 лютого 2018 року навчальний процес та наукова діяльність в НМУ імені О.О. Богомольця повністю зупиняються на невизначений час, а всі приміщення Університету будуть недоступними для відвідувачів за винятком приміщень клінік, де лікуються пацієнти. Право на страйк закріплено статтею 44 Конституції України та статтею 4 Європейської соціальної хартії.

Страйк оголошено страйкомом, до якого увійшли зі сторони студентства представники Студентського парламенту Університету, Студентської ГО “Студентська довіра”, студентський профком, та студентський актив. Зі сторони трудового колективу НМУ імені О.О. Богомольця декани та проректори, профспілковий комітет університету.

Координатором страйкому від трудового колективу обрано декана другого медичного факультету Літвінову Наталію Юріївну. Координаторами страйкому зі сторони студенства обрано Сергія Суровцева – Голову студентської ради стоматологічного факультету та Голову ГО “Студдовіра”– Василя Гілюка.

Звертаємось та вимагаємо від:

Президента України, як Гаранта Конституції України, негайно втрутитись в ситуацію та в рамках наданих Вам Основним Законом України, пане Президенте, повноважень вжити невідкладних заходів щодо захисту та поновлення наших конституційних прав та демократичних цінностей.

Голови Верховної Ради України, як законодавчого органу України, який у відповідності до п. 13 ст. 85 Конституції України здійснює контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України негайно створити комісію із розслідування зловживань керівництвом МОЗ та розпочати процедуру усунення від виконання обовязків міністра охорони здоровя Уляни Супрун та її політичної команди заступників.

Прем’єр Міністра України, як керівника Уряду України, негайно призначити комісію з розслідування незаконної діяльності керівництва МОЗ та на час такого розслідування усунути від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун та відсторонити від виконання своїх обов’язків її заступників.

Голови Національного агенства з питань запобігання корупції вимагаємо негайного розслідування порушень антикорупційного законодавства зі сторони керівництва МОЗ, та на час проведення перевірки надати припис про відсторонення керівництва МОЗ від виконання ними своїх обов’язків.

Виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я України:

скасувати незаконний наказ МОЗу про незаконне відсторонення ректора НМУ імені О.О. Богомольця Катерини Амосової та призначення Олександра Лінчевського головою каральної комісії за невиконання протиправних вказівок Олександра Лінчевського, та призначенння в.о. ректора університету Михайла Захараша; негайно забезпечити проведення у відповідності до вимог законодавства України інтегрованого ліцензованого іспиту КРОК1. Стоматологія; Публічно вибачитись перед студентами НМУ імені О.О. Богомольця за образливі слова своїх підлеглих, що публічно назвали нас, студентів, “незрозумілими людьми”; припинити бездіяльність та протягом 10-ти днів публічно оприлюднити до відома випускників ВИШу порядок працевлаштування та зарахування їх до інтернатури.

Звертаємось та просимо:

Офіс Ради Європи в Україні,

Представництво Європейського Союзу в Україні,

Дипломатичний корпус іноземних країн в Україні

уважно стежити за порушенням демократичних прав та свобод студентів та працівників незалежного, самоврядного ВИШу та вжити всіх заходів в межах компетенції аби запобігти плюндруванню Верховенства права та прав людини в Україні

Страйком НМУ імені О.О. Богомольця.».