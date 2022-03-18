Над Київською областю ППО збили російський винищувач

Екіпаж не катапультувався, літак впав на тимчасово окупованій території

Вранці 18 березня над Київською областю українські сили протиповітряної оборони (ППО) збили російський винищувач. Літак противника впав на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.

У Харкові розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі «Близько 08:15 в Бучанському районі підрозділами ППО Сухопутних військ України збитий ворожий винищувач-бомбардувальний Су-34. Літак збито з використанням ПЗРК «Стінгер», – зазначив він.

За його словами, екіпаж не катапультувався, літак впав на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, ЗСУ встановили рекорд ефективності використання Javelin. Розпочалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі. Ворог продовжує нести втрати.