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    Події в Україні

    ЗСУ встановили рекорд ефективності використання Javelin

    ЗСУ встановили рекорд ефективності використання Javelin
    фото: пресслужба ООС

    Зі 112 пострілів – 100 влучають у ціль

    Українська армія встановила рекорд ефективності використання протитанкових комплексів Javelin. Про це інформує американське військове відомство.

    «На 112 пострілів – 100 точних влучень у ціль», – йдеться у повідомленні Пентагону.

    Розпочалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі. Ворог продовжує нести втрати. Має проблеми із забезпеченням підрозділів. Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил російської федерації і найманців брати участь у війні проти України.Нагадаємо, Байден заявив: Ми дамо зброю Україні і чекаємо біженців з відкритими обіймами.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ встановили рекорд ефективності використання Javelin