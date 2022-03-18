Я розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України, – Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг прямо заявив, що війна має залишатися в кордонах України

Очільник НАТО запевнив Україну в підтримці ситуації з війною, яку розв’язала Росія. Про це пише німецьке видання Tagesschau.

«Ми збільшили нашу військову та фінансову підтримку Україні», – заявив Столтенберг, наголосивши на ключовій ролі Німеччини у цих процесах.

Генсек Альянсу нагадав, що союзники по НАТО навчали українських військових, починаючи з 2014 року.

«Я розумію розчарування президента Зеленського та українського народу, оскільки вони є жертвами жорстокої, безглуздої війни з вторгненням військ президента Путіна», – додав Столтенберг.

Та при цьому він зазначив, що необхідно докласти усіх зусиль, аби ця війна не вийшла за межі України. Столтенберг знову виключив можливу участь НАТО у російсько-українській війні.

Разом з тим генеральний секретар НАТО нагадав про збільшення військового контингенту Альянсу на східному фланзі, що має стати стримуючим фактором для Росії. «Це дуже чіткий сигнал для Москви, що атака на союзника викличе реакцію всього Альянсу, але ми хочемо уникнути конфлікту з Росією», – резюмував Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Про це сказав віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качиньський за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у свою чергу заявив, що питання про відправлення миротворчої місії НАТО було обговорено з усіма найближчими союзниками.