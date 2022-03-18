На 18 березня погоджені дев’ять гуманітарних коридорів: список напрямків

Планується доставка гуманітарної допомоги до м.Балаклея та м.Ізюм на Харківщині

На сьогодні, 18 березня, уряд погодив дев’ять гуманітарних коридорів для евакуації. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу.

Вона назвала напрямки евакуації:

Донецька область: з м. Маріуполь – у м. Запоріжжя. «Колона автобусів з бензовозом продовжила рух у селище Василівка. Після 9 ранку із міста Запоріжжя виїжджає друга колона автобусів. Маріупольців, яким вдалося вирватися з міста, будемо перевозити з Бердянська до Запоріжжя. Тим, хто, на жаль, йде пішки, буде організована допомога у місті Мангуш», – сказала представниця уряду.

Сумська область: із міста Суми – до Полтави, з міст Тростянець, Лебедин, Конотоп , сел. Краснопілля, сел. Велика Писарівка – до Полтави.

Харківська область: планується доставка гуманітарної допомоги до м.Балаклея та м.Ізюм.

«Опрацьовуємо на завтра маршрути для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської та Луганської областей», – додала віцепрем’єр-міністр.

Верещук нагадала про те, що уряд 17 березня ухвалив рішення про створення Національного інформаційного бюро (НІБ). Вже запрацювала «гаряча лінія» Національного інформаційного бюро –1648 та (044) 287-81-65 (дзвінки із закордону) для первинного збору інформації і комунікації із постраждалими.

Також на 18 березня підтверджено відкриття гуманітарних коридорів на Сумщині.

Нагадаємо, гуманітарними коридорами у четвер, 17 березня, евакуйовано 3810 людей, з них майже половина – з Київщини.