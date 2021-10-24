  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Надзвичайники попереджають про сильні пориви вітру у Києві

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Київ охопить сильний вітер та негода до кінця доби - Надзвичайники попереджають про сильні пориви вітру у Києві
    Київ охопить сильний вітер та негода до кінця доби
    фото з відкритих джерел

    За даними метеорологів очікується жовтий рівень небезпеки

    Держслужба України із надзвичайних ситуацій попередила жителів Києва про несприятливі погодні умови у столиці протягом доби. За даними українського Гідрометцентру у найближчу годину в Києві з утриманням до кінця доби 24 жовтня очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося раніше, в Україну насувається похолодання спричинене арктичним циклоном. Про це повідомляє Укргідрометцентр у своєму Facebook.

    Зазначається, що потужний циклон, центр якого зараз розміщується над Фінляндією, затягує холодне арктичне повітря і швидко поширює його на Європу.

    Завтра, 25 жовтня, це холодне повітря досягне України та спричинить зниження температури на 5-7 градусів у порівнянні із днем сьогоднішнім.

    Підкреслюється, що у різних регіонах країни погода буде різною.

    Теги: прогноз погоди Київ ДСНС Укргідрометцентр повітря вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Надзвичайники попереджають про сильні пориви вітру у Києві