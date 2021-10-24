Надзвичайники попереджають про сильні пориви вітру у Києві

Київ охопить сильний вітер та негода до кінця доби

За даними метеорологів очікується жовтий рівень небезпеки

Держслужба України із надзвичайних ситуацій попередила жителів Києва про несприятливі погодні умови у столиці протягом доби. За даними українського Гідрометцентру у найближчу годину в Києві з утриманням до кінця доби 24 жовтня очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Україну насувається похолодання спричинене арктичним циклоном. Про це повідомляє Укргідрометцентр у своєму Facebook.

Зазначається, що потужний циклон, центр якого зараз розміщується над Фінляндією, затягує холодне арктичне повітря і швидко поширює його на Європу.

Завтра, 25 жовтня, це холодне повітря досягне України та спричинить зниження температури на 5-7 градусів у порівнянні із днем сьогоднішнім.

Підкреслюється, що у різних регіонах країни погода буде різною.