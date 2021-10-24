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    Через марафон у Києві люди вимушені йти пішки до метро

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    Вулиці Києва перекриватимуться два дні згідно з графіком - Через марафон у Києві люди вимушені йти пішки до метро

    Вулиці Києва перекриватимуться два дні згідно з графіком

    фото glavcom.ua

    24 жовтня перекриють дороги в центрі Києва

    24 жовтня в центрі Києва відбудеться 12-й марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2021. У зв’язку з цим у неділю обмежать рух низкою центральних вулиць.

    «Перекриття доріг – важлива та необхідна умова проведення будь-якого масового змагання та запорука безпеки учасників. Цьогоріч у 12-му Wizz Air Kyiv City Marathon 2021 візьмуть участь близько 8500 учасників. У програмі івенту – індивідуальні дорослі старти 42 км, 21 км, 10 км, 4.2 км, естафета, командні старти, Ветеранська десятка, забіг із собаками, Сімейний забіг 1.6 км та безкоштовні дитячі старти», – пишуть організатори марафону.

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    Перекрито частину вулиці Євгена Сверстюка через що люди повинні йти до метро 2 км пішки.

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    Через марафон у Києві люди вимушені йти пішки до метро
    Через марафон у Києві люди вимушені йти пішки до метро
    фото glavcom.ua

    Деякі користувачі мережі з обуренням поставилися до цієї спортивної події.

    Як повідомлялося, 23-24 жовтня в Києві відбудеться 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021. У зв’язку із цією подією передбачено обмеження транспортного руху. У зв’язку із проведенням марафону змінить рух наземний громадський транспорт столиці.

    Теги: Київ громадський транспорт марафон метро дороги транспорт
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    Через марафон у Києві люди вимушені йти пішки до метро