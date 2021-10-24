Через марафон у Києві люди вимушені йти пішки до метро

Вулиці Києва перекриватимуться два дні згідно з графіком

24 жовтня перекриють дороги в центрі Києва

24 жовтня в центрі Києва відбудеться 12-й марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2021. У зв’язку з цим у неділю обмежать рух низкою центральних вулиць.

«Перекриття доріг – важлива та необхідна умова проведення будь-якого масового змагання та запорука безпеки учасників. Цьогоріч у 12-му Wizz Air Kyiv City Marathon 2021 візьмуть участь близько 8500 учасників. У програмі івенту – індивідуальні дорослі старти 42 км, 21 км, 10 км, 4.2 км, естафета, командні старти, Ветеранська десятка, забіг із собаками, Сімейний забіг 1.6 км та безкоштовні дитячі старти», – пишуть організатори марафону.

Перекрито частину вулиці Євгена Сверстюка через що люди повинні йти до метро 2 км пішки.

Деякі користувачі мережі з обуренням поставилися до цієї спортивної події.

Як повідомлялося, 23-24 жовтня в Києві відбудеться 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021. У зв’язку із цією подією передбачено обмеження транспортного руху. У зв’язку із проведенням марафону змінить рух наземний громадський транспорт столиці.