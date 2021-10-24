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    У центрі Києва викрили чергового «жебрака» (відео)

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    У Києві викрили жебрака - У центрі Києва викрили чергового «жебрака» (відео)
    У Києві викрили жебрака
    фото з відкритих джерел

    У Києві жебрак «без рук» моментально зцілився

    У центрі Києва чоловік викрив жебрака, який нібито втратив руки в автокатастрофі. Відповідне відео опублікував Telegram-канал «Київ Оперативний».

    На кадрах видно, як автор відео-ролика підходить в районі Майдану Незалежності до чоловіка нібито з обмеженими можливостями. Він стоїть на колінах і просить милостиню. При цьому він зображує з себе людину без рук.

    Чоловік підійшов до «жебрака» і дав йому 100 гривень. При цьому він запитав, як він втратив руки. «Інвалід» відповідає, що це результат ДТП.

    Автор відео заявив, що не вірить, що жебрак немає рук і починає зображати заклинання, після чого просто просить жебрака вийняти свої руки з-за спини. Спочатку чоловік не погоджується на це, але потім він все ж себе викриває.

    У відповідь на чудесне «зцілення« автор відео вимагає повернути йому 100 гривень, а жебрак вимагає видалити відео. Конфлікт загострився і була викликана поліція.

    Увага! У відео присутня нецензурна лексика!

    До слова, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури Києва 32-річній жінці, яка використовувала малолітню доньку для заняття жебрацтвом, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 150-1 КК України.

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    Теги: ДТП Київ поліція чоловік
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    У центрі Києва викрили чергового «жебрака» (відео)